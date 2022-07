Juventus, Allegri fissa l'obiettivo: "Abbiamo il dovere di vincere lo Scudetto"

L'allenatore bianconero dalla tournée americana rilancia le ambizioni per il prossimo anno: "Squadra forte, abbiamo il dovere di vincere lo Scudetto".

Massimiliano Allegri non si nasconde. In conferenza stampa durante la tournée statunitense della Juventus, il tecnico ha parlato delle ambizioni per la prossima stagione.

"La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.

Idee chiare dunque per l'allenatore bianconero, che nel frattempo si gode gli innesti in rosa arrivati in estate.

"Pogba e Di Maria sono straordinari, abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo valutare. Sono molto contento dell’arrivo di Bremer, giocatore fisico e con le caratteristiche che cercavamo. Non ci sono tanti difensori di quel livello e la società è stata molto brava a sostituire prontamente De Ligt. Sono soddisfatto, ora però iniziano le partite e manca solo un mese all’inizio della stagione”.

Infine Allegri dedica i suoi pensieri alla prima amichevole che la Juventus affronterà negli Stati Uniti, quella contro il Deportivo Guadalajara.

"Per noi domani sarà un buon test, il Chivas è una squadra di grande valore anche se non sta facendo bene in campionato. Il calcio messicano lo conosciamo abbastanza bene, ci sono dei buoni giocatori, il Chivas è una squadra organizzata, sarà la prima di tre partite che ci serviranno per affrontare al meglio la stagione”.