Allegri ritrova Di Maria e Bremer: "Saranno a disposizione per l'Inter"

In vista di Juventus-Inter, Allegri avrà a disposizione sia Di Maria che Bremer: due recuperi importanti in un momento complicato.

La Juventus vuole a tutti i costi un pronto riscatto europeo: dopo aver fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League, la truppa di Allegri dovrà quantomeno cercare l'approdo in Europa League, difendendo il terzo posto nel girone dal Maccabi Haifa in occasione della sfida casalinga col PSG in programma domani.

Domenica sera sarà la volta del Derby d'Italia contro l'Inter, in programma all'Allianz Stadium: appuntamento per il quale Allegri riavrà a disposizione due pedine fondamentali, come annunciato in conferenza stampa.

"Per l'Inter avremo a disposizione Di Maria e Bremer, da lunedì prossimo credo anche Paredes. Vlahovic è indisponibile, speriamo che ci sia contro l'Inter".

L'infermeria bianconera, seppur lentamente, comincia a svuotarsi: la sosta dedicata allo svolgimento dei Mondiali in Qatar sarà un toccasana per Allegri, che a gennaio si aspetta di avere tutti ai suoi ordini per lanciare l'assalto alle posizioni nobili della classifica, con la vetta occupata dal Napoli distante già dieci lunghezze.

Per Di Maria, infortunatosi alla coscia destra in Israele, l'opportunità di congedarsi prima della rassegna iridata con una prestazione all'altezza del suo nome, magari paragonabile a quella offerta a Torino nel 3-1 sul Maccabi Haifa e impreziosita dagli assist per i tre goal della 'Vecchia Signora'.

Bremer, invece, si era fermato ad inizio ripresa nella stracittadina vinta ai danni del Torino, la sua ex squadra: per lui una una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, ormai smaltita.