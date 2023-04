Allegri contro la panchina del Napoli: "Siete riusciti a vincere uno Scudetto"

L'allenatore della Juventus ha lasciato il terreno di gioco dopo il goal di Raspadori rivolgendosi con sarcasmo verso la panchina napoletana.

Scintille nel finale di Juventus-Napoli con i bianconeri che, dopo essersi visti annullare il potenziale goal da tre punti di Di Maria, sono stati costretti ad incassare la beffa finale, sfociata nella rete di Raspadori maturata in pieno recupero e che ha consegnato i tre punti alla squadra di Luciano Spalletti.

Visibilmente stizzito per l'episodio che ha vanificato il vantaggio zebrato, dopo il goal napoletano Allegri ha abbandonato stizzito la propria area tecnica, dirigendosi verso gli spogliatoi non prima di rivolgersi verso la panchina campana in tono evidentemente sarcastico:

"Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno Scudetto".

Prime avvisaglie di una situazione che si è letteralmente accesa nel tunnel che conduce verso gli spogliatoi, quando si è verificato l'alterco tra Marco Landucci e Spalletti, con l'allenatore in seconda della Juve che - intercettato dai collaboratori federali - è stato squalificato per un turno a causa di espressioni offensive e minacciose nei confronti del tecnico di Certaldo.

Questo il sunto della coda polemica di un match che lascia in eredità il terzo passo falso consecutivo per la Juve in campionato, ma soprattutto avvicina prepotentemente il Napoli verso lo Scudetto numero 3 della sua storia.

Un sogno destinato a prendere forma dopo un'attesa lunga 33 anni quando Diego Armando Maradona spinse gli azzurri sul trono d'Italia.