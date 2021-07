Allegri annuncia: "Dybala vicecapitano. Bonucci? Se vuole la fascia, la compra e va a giocare in piazza"

Il nuovo allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha spiegato in conferenza stampa la scelta di Dybala e non Bonucci come vice capitano.

Giornata di (ri)presentazione per Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese ha parlato per la prima volta in conferenza stampa dopo il suo ritorno alla Juventus, a due anni di distanza dal suo addio. L'ex tecnico di Cagliari e Milan ha definito "un gesto d'amore" la decisione di tornare in bianconero e rifiutare il corteggiamento del Real Madrid del presidente Florentino Perez.

Tra i temi trattati da Massimiliano Allegri c'è anche la fascia da capitano e le gerarchie all'interno dello spogliatoio. Il nuovo allenatore della Juventus ha fatto chiarezza, spiegando che sarà Giorgio Chiellini - capitano anche della Nazionale campione d'Europa a Euro 2020 - a indossarla, con Paulo Dybala suo vice.

Allegri ha lanciato un messaggio diretto a Leonardo Bonucci, spiegando il motivo della scelta di affidare alla 'Joya' Paulo Dybala i gradi di vice e non al difensore della Nazionale, vincitore insieme ai compagni di squadra Chiellini, Bernardeschi e Chiesa degli Europei con l'Italia di Roberto Mancini.

"Nella Juventus c'è una linea gerarchia, che è quella che elegge capitano e vice capitano in base agli anni di presenza nella società. Chiellini è il più 'vecchio'. Il secondo è Bonucci ma se n'è andato e lì ha perso. Si azzera, che dobbiamo fare. Quando uno prende una decisione... È andato via, poi è tornato... E ora il capitano lo fa un altro. Se vuoi la fascia la compri, e vai a giocare in piazza con la fascia. Ma Leo lo sa".

L'Allegri-bis inizia con una decisione chiara per lo spogliatoio. In conferenza stampa, l'allenatore livornese non si nasconde e spiega la scelta di 'declassare' all'interno del gruppo squadra una calciatore carismatico come Leonardo Bonucci per la parentesi al Milan nella stagione 2017/2018. Toccherà a Chiellini e Dybala indossare i gradi di capitano sul terreno di gioco.