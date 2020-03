Allarme Coronavirus: Germania-Italia si giocherà a porte chiuse

La Federcalcio tedesca ha annunciato che l'amichevole tra Germania e Italia del 31 marzo a Norimberga si giocherà senza tifosi sugli spalti.

L'ombra del Coronavirus si sta espandendo a macchia d'olio su tutto il mondo del calcio: è di ieri l'annuncio del CONI di sospendere tutte le attività sportive ( compresa quindi) fino al 3 aprile, in attesa che i dati relativi ai contagi inizino a regalare qualche sorriso.

Non si fermerà però la Nazionale che a fine marzo disputerà un'amichevole di prestigio contro la allo stadio di , seppur con delle misure di sicurezza da adottare.

Come annunciato dalla Federcalcio tedesca infatti, sugli spalti del 'Max-Morlock-Stadion' non ci saranno i tifosi di entrambe le fazioni e si giocherà nel silenzio, come avvenuto in occasione dell'ultimo turno di campionato.

Decisione saggia per un'amichevole di preparazione agli Europei che, è bene dirlo, rischiano seriamente di slittare: se di alcune settimane o addirittura un anno, lo scopriremo solo nei prossimi giorni.