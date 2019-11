Allan all'Inter, idea per giugno: Politano, Vecino o Gagliardini nell'affare?

In uscita da Napoli, Allan piace all'Inter per la prossima stagione. Possibile che nella trattativa entri uno tra Politano, Vecino e Gagliardini.

Via tutti. Probabilmente non sarà così, ma intanto l'idea che sta circolando, quando si parla del , è questa. E se si parla di addii al termine della stagione, è impossibile non pensare immediatamente ad Allan, vittima qualche giorno fa di un'incursione di alcuni malviventi nella propria casa.

Facile immaginare come proprio il centrocampista brasiliano, dopo tutto quello che è successo da una settimana a questa parte, sarà uno dei primi a partire, dopo aver vestito la maglia del Napoli per cinque stagioni. E una pretendente, secondo il 'Corriere dello Sport', sembra già esserci: l' .

La proposta nerazzurra, secondo il quotidiano, prevederebbe un conguaglio economico più una contropartita tra cui il Napoli avrebbe la facoltà di scegliere: sul tavolo i nomi di Matteo Politano, Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

Allan è un profilo che ai nerazzurri piace, anche se, come detto, se ne potrà parlare solo a giugno. A gennaio, infatti, il presidente De Laurentiis non pare disposto a lasciar partire nessuno degli elementi che compongono attualmente la rosa di Ancelotti, nonostante i dissidi degli ultimi giorni.

Allan rappresenterebbe in pieno il centrocampista ideale per Antonio Conte: bravo in inserimento, ma soprattutto battagliero in mezzo al campo. Anche se il suo nome non è l'unico nel radar nerazzurro: da Rakitic a Matic, passando per Vidal e De Paul, la concorrenza non manca.