Paura per Allan: ladri in casa nella serata di ieri

Nella serata di ieri dei malviventi sono entrati nella casa di Allan. Il giocatore era all'interno dell'abitazione con tutta la famiglia.

Settimana da dimenticare per Allan, non soltanto dal lato sportivo. Nella serata di ieri, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', alcuni delinquenti sono entrati in casa del centrocampista brasiliano del .

I fatti risalgono a ieri sera, quando alcuni malviventi si sono intrufolati nella casa del brasiliano, dove il giocatore si trovava insieme alla moglie Thais, incinta di 8 mesi, e ai due figli.

Nessuno ha incrociato i delinquenti, visto che la famiglia stava su un altro piano dell'abitazione, che si trova a Pozzuoli, alle porte di Napoli. La Digos sta indagando sull'accaduto.

Già nei giorni scorsi Allan era stato al centro delle polemiche legate all'ammutinamento del Napoli. Il brasiliano era stato anche protagonista di una lite con Edoardo De Laurentiis. Non è nemmeno stato convocato per la sfida di questa sera con il .