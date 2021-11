Lo sfogo di Nedved dopo Juventus-Benevento: "Dobbiamo spaccargli la testa"

I segreti della Juventus 2020/2021, la prima a non riuscire a vincere lo Scudetto dopo nove consecutivi, raccontati attraverso la serie di Prime Video, All or Nothing. Il dietro le quinte di giorni felici e giornate complicate, con i protagonisti bianconeri a dire la propria a caldo, pescati dalle telecamere nei momenti clou della stagione. Compreso quello post eliminazione dalla Champions League.

Fuori dall'Europa per mano del Porto, la Juventus nel marzo 2021 sfida il Benevento allo Stadium. Un match che i bianconeri perderanno, continuando a deludere dopo aver subito un colpo psicologico molto forte in seguito all'ennesima eliminazione dalla Champions League.

K.o causa goal di Gaich nel secondo tempo, la Juventus deve fare i conti con la storica disfatta contro il Benevento poco meno di due settimane dopo l'ultima gara europea stagionale. Al termine della sfida il vicepresidente Pavel Nedved viene scovato dalle telecamere, furioso per la sconfitta dei bianconeri.

A colloquio con Pirlo, Paratici e Agnelli, Nedved sbotta, indicando lo spogliatoio in cui i giocatori della Juventus, affranti, hanno appena subito una nuova pesantissima sconfitta:

“Perché oggi sono presuntuosi? Siamo usciti dalla Champions. Dobbiamo andare lì e spaccargli la testa. Te lo dico io".

Uno sfogo a cui risponde Paratici:

"Siamo, perchè siamo parte di questa roba qua".

Mentre Agnelli rimane zitto e Pirlo rientra nello spogliatoio, Nedved replica nuovamente:

"No, sono loro. Sono loro".

Tra aprile e maggio, la Juventus continuerà ad essere altalenante, alternando vittorie a risultati negativi. L'ultimo mese della stagione porterà comunque al successo della Coppa Italia e alla qualificazione in Champions League.