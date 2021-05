Alisson goleador: colpo di testa vincente al 95' nel successo del Liverpool

Un goal di Alisson al 95' permette al Liverpool di battere il West Bromwich e di sperare ancora nella corsa Champions.

Incredibile epilogo in West Bromwich-Liverpool: i 'Reds' vincono e restano aggrappati alla speranza di un posto nella prossima Champions League, con la quarta posizione occupata dal Chelsea che ora dista un solo punto a due giornate dal termine.

Più complicato del previsto il compito per i ragazzi di Klopp contro una squadra già matematicamente retrocessa in Championship e passata in vantaggio grazie a Robson-Kanu dopo un quarto d'ora; di Salah la rete del pari, prima dell'imponderabile.

In pieno recupero, al minuto 95, Alisson lascia la propria porta per andare a colpire di testa su azione d'angolo, alla ricerca disperata del raddoppio che effettivamente si concretizza: stacco perfetto e portiere battuto per l'1-2 finale.

Una bella soddisfazione per l'ex Roma in una stagione difficile anche dal punto di vista personale e segnata dalla morte del padre, scomparso in Brasile a causa di un annegamento. Il Liverpool, per una volta, può ringraziarlo per qualcosa di diverso dai suoi riflessi tra i pali.