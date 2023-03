Risate in Alianza FC-Philadephia Union: un cane invade il campo e gioca col pallone

L'inedito invasore si è messo a correre per il campo addentando il pallone, prima di essere trasportato fuori da un inserviente.

Dal punto di vista delle emozioni, Alianza FC-Philadelphia Union non è stata una gara all'altezza: 0-0 il risultato finale del primo atto degli ottavi di CONCACAF Champions League, la massima competizione per club del Centro-Nordamerica.

Eppure, nel corso del 68° minuto, il pubblico presente sugli spalti ha avuto modo di sorridere: non per la prodezza di qualche giocatore, ma per l'invasione... di un cane.

L'animale si è messo a scorrazzare liberamente per il campo, in mezzo ai calciatori decisamente divertiti dalla scena; inoltre, attratto dalla presenza del pallone, si è diretto verso l'oggetto addentandolo.

Lo strano invasore è stato poi portato fuori in braccio da un inserviente, intervenuto per facilitare la ripresa del gioco e riportare tutto alla normalità.

Un episodio divertente all'interno di novanta minuti - tutt'altro che indimenticabili - di un match che sarà ricordato per l'entrata in scena di questo cane, più che per il suo andamento tecnico.