Ali Sowe affonda la Roma: ha giocato anche in Serie A

Il grande protagonista nella vittoria del CSKA Sofia contro la Roma è Ali Sowe, attaccante gambiano passato dalla Serie A senza troppa fortuna.

La prima sconfitta in per la , seppure indolore con qualificazione e primato del girone già in cassaforte, arriva a Sofia dove ad affondare i giallorossi è stata la doppietta di una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Ali Sowe, attaccante gambiano classe 1994, ha infatti un passato nel nostro Paese dove è rimasto dal 2013 al 2017 vestendo le maglie di , Modena, Latina, , , Prato e Vibo prima di volare in Albania.

Proprio in Albania si è peraltro laureato capocannoniere del campionato con lo Skënderbeu grazie ai 21 goal realizzati in 33 partite. Numeri che gli sono valsi il trasferimento in Bulgaria dove da tre anni gioca per il Sofia ed è sempre andato in doppia cifra.

In invece, come detto, Ali Sowe è partito dalle giovanili del Chievo debuttando in con la maglia scaligera. Poi la discesa inarrestabile dalla Serie B alla Serie C.

Ora però ecco la notte della rivincita con una doppietta alla Roma, seppure ininfluente ai fini della qualificazione, dato che il suo CSKA ha chiuso all'ultimo posto del Gruppo A dietro la stessa Roma, e Cluj.