Algeria-Nigeria: dove vederla in tv e streaming

Grande sfida tra Algeria e Nigeria per conquistare un posto in finale di Coppa d'Africa: ecco come seguire la partita in tv e streaming.

e si affrontano in una grande classica del calcio africano per conquistare un posto nella finalissima di Coppa d'Africa.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Mahrez e compagni erano tra i favoriti all'inizio della competizione ed hanno rispettato le attese vincendo il girone a punteggio pieno e subendo appena una rete in cinque partite, contro la , battuta ai calci di rigore nei quarti di finale.

Percorso un po' più complicato quello della Nigeria, che è arrivata seconda nel proprio girone ed ha eliminato il Camerun campione in carica ed il con una rete all'ultimo minuto del difensore dell' Trost-Ekong. La Nigeria non arriva in finale dal 2013, l'Algeria addirittura dal 1990.

Qui sotto trovate tutte le info su Algeria-Nigeria: dalle notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

ALGERIA-NIGERIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Algeria-Nigeria DATA 14 luglio 2019, ore 21 (italiane) DOVE Stadio Internazionale del Cairo ARBITRO Bakary Papa Gassama TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ALGERIA-NIGERIA

Algeria-Nigeria si giocherà domenica 14 luglio alle ore 21 italiane allo Stadio Internazionale del Cairo, in . La prima semifinale tra e si disputerà invece alle 18.

Non è prevista nessuna copertura in chiaro per Algeria-Nigeria. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, come tutte le gare della Coppa d'Africa, e potrà essere comunque visibile tramite una smart tv compatibile con l'app o collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q. Per vedere DAZN sulla propria tv potrete anche utilizzare una console PS4 o Xbox One, oltre ai servizi Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Algeria-Nigeria sarà dunque visibile in diretta tramite pc sul sito DAZN o scaricando l'app su tablet e smartphone. L'evento rimarrà come sempre disponibile alla visione per intero on demand dopo il fischio finale, ma sarà possibile visualizzare anche solo gli highlights.

ALGERIA (4-1-4-1): M'Bolhi; Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah.

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo, Collins; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Iwobi, Musa; Ighalo.