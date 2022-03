Algeria-Camerun dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ALGERIA-CAMERUN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Algeria-Camerun

Data: 29 marzo 2022

Orario: 21.30

Canale Tv: Mola

Streaming: Mola

L'Algeria è a un passo dalla qualificazione ai Mondiali. La Nazionale di Djamel Belmadi ha vinto in Camerun la gara d'andata del playoff (a segno Slimani, attaccante dello Sporting) e ora può permettersi di pareggiare il ritorno in casa per prendere l'aereo per il Qatar a fine anno.

Il Camerun è dunque appeso a un filo: Onana e compagni dovranno necessariamente vincere fuori casa, anche con una rete di scarto ma dal 2-1 in su, per approdare direttamente ai Mondiali senza passare per i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Nelle qualificazioni africane, infatti, i goal segnati fuori casa valgono ancora doppio come accadeva anche in Europa fino alla scorsa stagione.

L'Algeria tornerebbe a una fase finale dei Mondiali dopo un'assenza di 8 anni: l'ultima partecipazione risale a Brasile 2014. Medesimo discorso per il Camerun, che come i nordafricani non è riuscito a qualificarsi per l'edizione russa del 2018 e ora rischia la seconda estromissione di fila.

Qui potrete trovare tutte le informazioni utili su Algeria-Camerun: dalla diretta tv alla diretta streaming, passando per le formazioni.

ORARIO ALGERIA-CAMERUN

Algeria-Camerun, match di ritorno dei playoff delle qualificazioni africane ai Mondiali 2022 in programma in Qatar, si giocherà a Blida, in Algeria, allo stadio Mustapha Tchaker. La gara è in programma martedì 29 marzo 2022, con calcio d'inizio alle ore 21.30.

DOVE VEDERE ALGERIA-CAMERUN IN TV

Algeria-Camerun sarà visibile in diretta tv gratis grazie a Mola, che detiene i diritti delle qualificazion africane ai Mondiali. Il match sarà fruibile senza abbonamenti scaricando l'app della piattaforma su una smart tv o su un Android Tv, in quest'ultimo caso grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

ALGERIA-CAMERUN IN DIRETTA STREAMING

Algeria-Camerun sarà visibile gratis anche in diretta streaming: ancora una volta sarà Mola a trasmettere la partita, questa volta fruibile o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALGERIA-CAMERUN

ALGERIA (3-4-3): M'Bolhi; Bedrane, Mandi, Benlamri; Benayada, Zerrouki, Bennacer, Bensebaini; Mahrez, Slimani, Belaili. Ct. Belmadi

CAMERUN (4-4-2): A. Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Hongla, Oum Gouet, J. Onana, Toko-Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Ct. Song