Alexis Sanchez all'Inter, ci siamo: nemmeno panchina col Wolverhampton

Dopo aver saltato il Chelsea, Alexis Sanchez non affronterà nemmeno il Wolverhampton: lo ha comunicato il Manchester United. Inter ormai a un passo.

Titolari: de Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, James, Lingard, Rashford e Martial. In panchina: Romero, Young, Tuanzebe, Andreas, Mata, Matic e Greenwood. E Alexis Sanchez? Non c'è. Ancora una volta.

Dopo aver saltato la gara d'esordio in Premier League contro il , il cileno del non siede in panchina nemmeno per il posticipo del Molineux contro il Wolverhampton. Insomma: la rottura con Solskjaer è ormai totale. Con l' , appostata dietro l'angolo pronta ad approfittare della situazione, sempre più vicina.

Prestito con diritto di riscatto, con parte dello stipendio pagata dal Manchester United: questi sono i termini dell'intesa raggiunta nelle scorse ore dai due club. Si ragiona ancora sulle cifre, ma intanto l'ennesima esclusione di Sanchez conferma come per lui non ci sia ormai più spazio a Manchester.

Già nei prossimi giorni Sanchez dovrebbe arrivare in per effettuare le visite mediche con l'Inter. E per iniziare la sua seconda avventura italiana dopo quella con l' . Intanto, quella inglese è ai titoli di coda: sarà addio al Manchester United.