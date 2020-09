Alex Morgan torna in Europa: ha firmato col Tottenham

La stella della nazionale statunitense torna a giocare dopo il parto e lo farà in Europa: ha firmato per il Tottenham femminile.

Nuova avventura in Europa per Alex Morgan, stella della Nazionale statunitense di calcio femminile, che dopo l'esperienza al di qualche anno fa ha scelto il .

La Morgan peraltro torna in campo dopo aver partorito lo scorso maggio e lo farà proprio in , Paese che non gli ha ancora del tutto perdonato l'esultanza della 'tazza di tè' durante gli ultimi Mondiali femminili.

Non è ancora chiaro se la Morgan resterà al Tottenham fino al 31 dicembre o completerà la stagione in Europa prima di rientrare all'Orlando Pride, suo club di appartenenza che ha già girato agli Spurs le compagne Shelina Zadorsky e Alanna Kennedy.

Alex Morgan è la calciatrice che guadagna di più ed in tre occasioni (2016, 2017 e 2019) è stata nominata nella FIFPro World XI. Oltre ad aver vinto due Mondiali e un oro olimpico con gli .