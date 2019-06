Alessio riparte dalla Scozia: è il nuovo allenatore del Kilmarnock

Nuova avventura per Angelo Alessio. L’ex centrocampista e storico secondo di Antonio Conte, del cui staff tecnico ha fatto parte prima al Siena e poi alla , alla Nazionale italiana ed infine al , è il nuovo allenatore del .

A confermarlo è stato lo stesso club scozzese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Kilmarnock Football Club is delighted to announce Angelo Alessio as the club's new manager.



Angelo has worked as Antonio Conte's assistant at Juventus, Chelsea FC and the Italian National Team.



