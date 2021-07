Alejandro Balde blindato dal Barcellona: clausola da 500 milioni

Il Barcellona crede tantissimo nel giovane esterno: rinnovo contrattuale e clausola monstre per il futuro.

Il futuro della corsia mancina. Alejandro, Alex, Balde, ha infatti rinnovato con il Barcellona fino al 2024. Il giocatore della squadra B, terzino sinistro, è uno dei possibili nuovi grandi campioni della squadra catalana, tanto che la società di Laporta lo ha blindato con una clausola rescissoria da urlo.

Per prelevare Balde dal Barcellona, infatti, servirebbero ben 500 milioni di euro. Qualcosa di praticamente impossibile, come del resto tutte le altre clausole tanto di moda in Spagna e in Portogallo, che hanno visto comunque far registrare il record di un acquisto singolo, quando il PSG ne ha sborsato 222 per Neymar. Altra storia.

17enne nato a Barcellona, Balde non ha legami di parentela con Keita Balde, ex attaccante di Lazio e Inter che nel 2020/2021 si è rilanciato con la maglia della Sampdoria. Classe 2003, capace di giocare anche come ala sulla corsia mancina, gioca in blaugrana dal 2011, partendo dalle categorie giovanili più basse fino ad arrivare alla squadra B.

Grazie alle sue prestazioni con la seconda squadra, Koeman l'ha convocato per il ritiro estivo e molto probabilmente farà affidamento su di lui nel 2021/2022 per una manciata di partite di assestamento, magari nelle fasi preliminari della Coppa del Re.

Balde, che nel 2011 era stato acquistato dalle giovanili dell'Espanyol ad appena otto anni, ha giocato contro il Nàstic de Tarragona nella prima amichevole del Barcellona in vista di una Liga 2021/2022 sempre più vicina, al via il 15 agosto contro la Real Sociedad.

Il Barcellona può attualmente contare solamente s Jordi Alba sulla fascia sinistra di difesa: Balde potrebbe diventare il suo sostituto, in attesa di diventarne l'erede nella prossima annata, o magari già in quella imminente. Si vedrà: intanto, rinnovo e sicuro futuro in Catalogna.