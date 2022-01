Albo d'oro Supercoppa Italiana: chi ha vinto più volte il trofeo?

Dagli anni '80 in poi, insieme a Serie A e Coppa Italia, anche la Supercoppa Italiana. Il trofeo, nato per far affrontare le squadre vincitrici delle due competizioni, va avanti da oltre un trentennio, così da permettere alle squadre della massima serie, e non solo, di allargare il proprio palmares.

Ad avere il maggior numero di Supercoppe è la Juventus, capace di superare tutte le colleghe grazie ai successi post rinascita di Calciopoli. Nel corso del secondo decennio del nuovo millennio, però, i bianconeri non sono stati gli unici a sollevare il trofeo.

CHI HA VINTO PIÙ LA SUPERCOPPA ITALIANA?

La Juventus nove volte la Supercoppe su 17 confronti: 8 sconfitte in finale per i bianconeri. Dietro Madama c'è il Milan con 7 coppe in bacheca a fronte di quattro k.o nella partita che decide la vincitrice della competizione. Sul gradino più basso del podio Inter e Lazio con cinque.

ALBO D'ORO SUPERCOPPA ITALIANA