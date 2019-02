Al via DAZN Spagna: Neymar e Mourinho nuovi global ambassadors

DAZN sbarca in Spagna: nell'offerta anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Neymar e Mourinho nuovi global ambassadors.

Dopo Giappone, Germania, Austria, Svizzera, Canada, Italia e Stati Uniti è il momento della Spagna: DAZN , servizio di sport in streaming live e on demand, è da oggi disponibile anche sul territorio iberico, con un'offerta destinata a cambiare radicalmente il modo di vedere lo sport.

Il costo dell'abbonamento a DAZN in Spagna sarà davvero eccezionale: solo 4,99 euro al mese , con il primo mese di prova gratuita e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

In Spagna, restando solo al calcio, DAZN trasmetterà la Premier League, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, la FA Cup, la Carabao Cup, il Campionato EFL, la League One e la League Two.

Piatto forte dell'offerta saranno però i motori e il basket. Su DAZN Spagna si potrà assistere a MotoGP, Moto 2 e Moto3, WRC, World SBK, e la MotoE World Cup. Per quanto riguarda la palla a spicchi DAZN trasmetterà Eurolega, l'EuroCup e il Mondiale FIBA. Ma ci sarà spazio anche per altri sport: dal PDC Darts agli sport da combattimento (UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA / UK, Bellator).

Altra grande novità è l'arrivo nella squadra DAZN di altri due global ambassadors d'eccezione.

"DAZN continua a lavorare con le più grandi stelle - spiega Veronica Diquattro, EVP Southern Europe DAZN - e sono lieta di annunciare i nostri due nuovi ambassadors: Neymar Jr e José Mourinho , protagonista anche di contenuti originali sulla piattaforma" .

La stella del PSG e l'ex allenatore, tra le altre, di Manchester United e Real Madrid, si uniscono a un team di campionissimi come Cristiano Ronaldo, Marc Marquez e 'Canelo' Alvarez.

"Crescere in Brasile alimenta la passione per lo sport e in particolare per il calcio - aggiunge Neymar - Penso che DAZN abbia lo stesso tipo di amore e voglia rendere lo sport il più accessibile ed economico possibile per le persone . Lo sport dovrebbe essere accessibile per tutti, sono felice di unirmi a un marchio che ha questo obiettivo nel suo DNA".

José Mourinho non sarà solo global ambassador DAZN ma anche opinionista e testimonial.