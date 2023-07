Al-Nassr travolto dal Benfica: finisce 4-1, gran goal di Di Maria

Netta vittoria in amichevole per il Benfica contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic: i lusitani chiudono la pratica in un tempo.

Seconda pesante sconfitta consecutiva per l'Al-Nassr. La compagine saudita, dopo il pesante 5-0 subito contro il Celta Vigo, è caduto anche in Portogallo contro il Benfica. In Algarve si è chiusa per 4-1 a favore dei lusitani un test match praticamente a senso unico. La prima vera a azione da rete della partita è stata confezionata dall'Al-Nassr, ma Vlachodimos è stato bravo a fermare Cristiano Ronaldo lanciato a rete da Talisca. Al 23' il Benfica si porta in vantaggio con Di Maria che, servito in area da Rafa, lascia sul posto Brozovic con un dribbling fulminante e poi supera il portiere avversario con un delizioso pallonetto di destro. Al 31' è Gonçalo Ramos a marcare la rete del 2-0 con un tocco morbido da distanza ravvicinata e 8' più tardi è lo stesso centravanti portoghese a calare il tris con un destro incrociato dall'interno dell'area di rigore. Al 42' l'Al-Nassr accorcia le distanze con Al Ghannam, ma nella ripresa il Benfica, che intanto ha rivoluzionato completamente il suo undici in campo, trova anche la rete che vale il poker con Schjelderup. Per Cristiano Ronaldo 84' in campo, mentre Brozovic è rimasto in campo fino al triplice fischio finale.

