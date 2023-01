L’Al-Nassr accoglie un nuovo portiere: è ufficiale l’arrivo di Agustin Rossi

L’Al-Nassr ha ingaggiato il portiere che dovrà sostituire l’infortunato Ospina. La sua avventura nel club durerà solo sei mesi.

L’Al-Nassr ha individuato e messo sotto contratto il portiere che sarà chiamato a sostituire nei prossimi mesi l’infortunato David Ospina.

Si tratta di Agustin Rossi, estremo difensore argentino reduce da un’importante esperienza al Boca Juniors, che però non si è conclusa nel migliore dei modi.

Messo fuori rosa dal suo club dopo aver firmato un pre-contratto che gli consentirà di legarsi al Flamengo a luglio, Rossi ha dunque trovato nell’Al-Nassr la squadra che gli consentirà di scendere in campo da titolare nei prossimi sei mesi.

L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro e Rossi si è già unito ai suoi nuovi compagni di squadra.

Considerato uno dei migliori portieri argentini degli ultimi anni, Agustin Rossi rappresenta un rinforzo importante per l’Al-Nassr (anche se solo per i prossimi sei mesi) e, dopo aver vinto tre campionati con il Boca Juniors, ora punta punta ad impreziosire la sua bacheca con un trionfo anche in Arabia Saudita.