In casa PSG tiene banco il discorso legato al futuro di Mbappé: “Se vuole restare deve firmare un nuovo contratto con noi”.

E’ stata una giornata importante quella che si è vissuta in casa PSG. il club transalpino, dopo aver congedato Christophe Galtier, ha ufficialmente presentato alla stampa il nuovo allenatore: Luis Enrique.

Proprio a margine della presentazione alla stampa del tecnico iberico, Nasser Al-Khelaifi ha fatto anche il punto sulla questione riguardante Kylian Mbappé.

Come è noto, il fuoriclasse francese è legato al PSG con un contratto che scadrà nel giugno 2024 e da settimane si rincorrono voci di un suo possibile addio al termine della prossima stagione a parametro zero.

Un’ipotesi questa che il club transalpino non prendere in minima considerazione, così come confermato proprio da Al-Khelaifi.

“La nostra posizione è molto chiara, ripeto molto chiara: se Mbappé vuole restare, noi vogliamo che resti, ma deve firmare un nuovo contratto”.

Il PSG è uno dei club più ricchi al mondo, ma un addio di Mbappé a parametro zero non può essere contemplato.

“Non possiamo permetterci di far partire gratis il miglior giocatore del mondo. E’ impossibile. Noi siamo un club francese, lui ha detto che non pensa di andare via a parametro zero. Se qualcuno ha cambiato idea, non è colpa nostra. Non lasceremo andare via uno dei migliori al mondo a parametro zero, questo è chiaro”.

Dopo la conferenza stampa, il presidente del club parigino è tornato sull’argomento parlando ad alcuni giornalisti di ‘Le Parisien’, ‘RMC’, ‘AFP’ e ‘L’Equipe’.

“Deve decidere la prossima settimana, o al massimo entro due. Se non vuole firmare un nuovo contratto, la porta è aperta. Sono rimasto scioccato nell’apprendere che voleva andare via a parametro zero. Questo vale per tutti, non c’è nessuno che è più grande del club”.