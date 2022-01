Akpa-Akpro salta la Coppa d'Africa dopo il Covid: "Ha perso il 50% della sua capacità respiratoria"

Jean-Daniel Akpa-Akpro, centrocampista della Lazio e della Costa d'Avorio, non parteciperà alla Coppa d'Africa dopo essere stato contagiato dal Covid. I postumi del coronavirus, infatti, non permettono al giocatore di essere nel torneo appena iniziato: la positività, per lui, non è stata facile.

Akpa-Akpro ha infatti sofferto di un'infezione non di poco conto, portando il commissario tecnico della Costa d'Avorio, Patrice Baumelle, ad eliminarlo dai giocatori che proveranno a vincere la competizione che si sta dispuntando in Camerun da alcuni giorni.

In conferenza stampa, Baumelle ha raccontato:

"Ha avuto il Covid in forma acuta alla Lazio, con alcuni segni di polmonite, ha perso il 50% della sua capacità respiratoria".

L'ex Salernitana avave comunque superato le visite di idoneità sportiva con la Lazio, ma i postumi non l'hanno lasciato in pace:

"Il giocatore è sotto antibiotici e deve sottoporsi a cure per almeno 15 giorni. Abbiamo chiesto al CAF di poterlo eventualmente sostituire. Hanno giudicato che non si trattava di un infortunio”.

Akpa-Akpro non dovrebbe essere pronto almeno fino a inizio febbraio:

Speriamo che guarisca da solo. Gli serviranno almeno 20 giorni per poter riprendere la normale attività, se quello non è un infortunio allora non ci capisco più niente".

Undici presenze in stagione tra Serie A ed Europa League per Akpa-Akpro, che da ottobre ha giocato solamente la sfida contro il Sassuolo in campionato. Negli ultimi tre mesi solamente tanta panchina per il 29enne, con il Covid a complicare ulteriormente la sua annata.