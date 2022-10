Ajax-Napoli dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli affronta l'Ajax nella terza giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

AJAX-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Ajax-Napoli

• Data: martedì 4 ottobre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky (Sky Sport Arena - canale numero 204 del satellite) - e Sky Sport, 253 del satellite)

• Streaming: Mediaset Infinity, NOW, Sky Go

Gruppo A, terza giornata della fase a gironi di Champions League: Ajax contro Napoli, con gli azzurri forti del primato in classifica grazie alle due vittorie ottenute in altrettante partite.

Il poker rifilato al Liverpool al debutto e lo 0-3 con cui gli azzurri hanno battuto i Rangers a domicilio, rendono il Napoli la capolista del proprio raggruppamento Champions. L'Ajax, invece, dopo aver travolto gli scozzesi nella prima giornata ha perso ad Anfield nel finale contro i Reds.

Questa la classifica del Girone A dopo i primi due turni: Napoli 6 punti, Liverpool 3, Ajax 3, Rangers 0.

Tutto su Ajax-Napoli: le formazioni della partita e dove vederla in tv e in diretta streaming.

ORARIO AJAX-NAPOLI

La partita di Champions League tra l'Ajax ed il Napoli si gioca martedì 4 ottobre 2022 all'Amsterdam Arena, in Olanda: il calcio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE AJAX-NAPOLI IN TV

Ajax-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali di riferimento su cui poter vedere la partita, sono Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

AJAX-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Ajax e Napoli, inoltre, sarà visibile in streaming su Sky Go - il servizio offerto da Sky ai propri abbonati - scaricando l'app su PC, smartphone o tablet, nonchè su NOW (la piattaforma live e on demand di Sky) e Mediaset Infinity, scaricando l'app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronisti Sky di Ajax-Napoli saranno Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi, mentre è stato ancora reso noto a chi sarà affidata la telecronaca su Mediaset Infinity.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, mediante la nostra diretta testuale, potrete seguire Ajax-Napoli minuto per minuto: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX-NAPOLI

Schreuder dovrebbe affidarsi alla formazione base proposta in questo avvio di stagione, con Tadic stella di un attacco completato da Kudus e Bergwijn. Dubbio tra Berghuis e Klaassen, difesa con Rensch, Timber, Bassey e Blind a protezione di Pasveer.

Nel Napoli due dubbi nel tridente offensivo: Politano o Lozano a destra, Raspadori o Simeone nel ruolo di centravanti. Per il resto, 11 tipo con Rrahmani e Kim a guidare la retroguardia, Lobotka in regia e Kvaratskhelia largo a sinistra in attacco.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.