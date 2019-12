Ajax, miocardite per Blind: il difensore è costretto a fermarsi

Brutte notizie all'Ajax: Daley Blind soffre di un'infiammazione al miocardio. Al centrale è già stato installato un defibrillatore sottocutaneo.

Daley Blind è costretto a fermarsi. Non per un infortunio, banale o meno che sia, ma per una questione molto più delicata: al difensore dell' è stata infatti riscontrata una miocardite, ovvero una infiammazione del miocardio.

Problemi di cuore, insomma, per Blind, che nelle ultime ore si è già sottoposto a un intervento: come comunicato dall'Ajax attraverso il proprio sito ufficiale, gli è stato infatti installato un S-ICD, ovvero un defibrillatore sottocutaneo.

I primi sintomi, come svela l'Ajax, Blind li ha avvertiti una decina di giorni fa durante la gara col costata all'Ajax l'eliminazione dai gironi di :

"l difensore centrale si è sottoposto a un'approfondita visita medica negli ultimi giorni, a seguito delle vertigini che lo hanno infastidito brevemente durante la partita Ajax-Valencia".

Blind non parteciperà dunque al ritiro invernale che l'Ajax svolgerà a Dubai durante la pausa dell'Eredivisie. L'ex rimarrà ad Amsterdam per recuperare nel migliore dei modi dal proprio problema al cuore.

Thank you all 🙌🏻 pic.twitter.com/7Z32bcwb5X — Daley Blind (@BlindDaley) December 21, 2019

Lo stesso Blind ha postato sui propri profili social un messaggio di ringraziamento e di aggiornamento sulle sue condizioni di salute.