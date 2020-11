L'Ajax ricorda Maradona: Tagliafico si scalda ballando 'Live is Life'

Tagliafico, argentino dell'Ajax, insieme al connazionale Lisandro Martinez ha reso omaggio a Maradona emulando il riscaldamento sulle note degli Opus.

Gli argentini dell' ricordano il loro 'Dio'. Nicolas Tagliafico e Lisandro Martinez, a ridosso del match di Champions col Midtjylland, hanno emulato il celebre riscaldamento di Diego Armando Maradona.

I due connazionali, sulle note di 'Live is Life' degli Opus mandata in diffusione dentro l'Amsterdam Arena - proprio su richiesta di Tagliafico - in prossimità della sfida, hanno palleggiato e si sono scambiati il pallone saltellando a ritmo di musica.