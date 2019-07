Ajax, Edson Alvarez il sostituto di De Ligt: ufficiale il suo arrivo

Nuovo rinforzo in difesa per l’Ajax: il club olandese ha annunciato l’arrivo dal Club America di Edson Alvarez.

Il suo nome nei mesi scorsi era stato accostato anche a quello dell’, il suo immediato futuro non sarà però in e nella Serie, bensì in .

Edson Alvarez, uno dei migliori talenti del calcio messicano, è un nuovo giocatore dell’. I Lancieri hanno infatti individuato nel 21enne difensore centrale uno dei rinforzi per il reparto arretrato orfano di quel Matthijs de Ligt che recentemente si è trasferito alla .

A confermare il buon esito della trattativa con il Club America, è stato lo stesso club olandese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con il Club America per il trasferimento di Edson Omar Alvarez ad Amsterdam. L’operazione è soggetta al superamento delle visite mediche e al rispetto di una serie di altre condizioni. L'articolo prosegue qui sotto Il difensore centrale, che può agire anche come terzino destro e da centrocampista, firmerà un contatto per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024. Nato il 24 ottobre 1997 a Tlalnepantla de Baz, Alvarez è un nazionale messicano”.

Cresciuto nel Club America, Alvarez è alla sua prima esperienza in Europa. Nonostante debba ancora compiere 22 anni, ha già totalizzato 28 presenze (condite da un goal) con la Nazionale maggiore messicana.