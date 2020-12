Ajax-Atalanta dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spareggio che vale gli ottavi di Champions tra Ajax e Atalanta: dalle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in tv e streaming.

AJAX-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 9 dicembre 2020

9 dicembre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Il colpo di testa vincente di Romero ha sortito un effetto benefico sulle chance di qualificazione agli ottavi di Champions League dell'Atalanta: l'argentino non solo ha evitato la sconfitta contro il Midtjylland, ma ha anche offerto ai suoi la possibilità di volare ad Amesterdam e giocare con due risultati su tre a disposizione.

L'ultima giornata della fase a gironi vede infatti la 'Dea' sfidare l'Ajax alla 'Johan Cruijff Arena': un punto di vantaggio (8 a 7) sui 'Lancieri' per i nerazzurri, a cui basta un pareggio per staccare il pass come secondi del Gruppo D.

Il è ormai irraggiungibile in virtù dei suoi 12 punti ed è già certo di un posto in prima fascia al sorteggio in programma a Nyon alle ore 12 di lunedì 14 dicembre.

L'andata al 'Gewiss Stadium' ha visto la rimonta dell'Atalanta dallo 0-2 al 2-2: alle reti di Tadic e Traoré ha replicato Zapata con una doppietta maturata in appena sei minuti ad inizio ripresa.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Ajax-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO AJAX-ATALANTA

Il match tra Ajax e Atalanta si disputerà mercoledì 9 dicembre 2020 alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:55.

Ajax-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 472 e 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La visione in sarà possibile per gli abbonati Sky grazie a Sky Go, tramite l'applicazione scaricabile su smatphone, tablet e pc. L'altra opzione è Now TV, piattaforma che consente di assistere ai programmi Sky abbonandosi ad uno dei pacchetti dedicati.

Grazie alla nostra diretta testuale non vi perderete nessun dettaglio di Ajax-Atalanta: aggiornamenti costanti a partire dalle formazioni che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti della partita in programma alla 'Johan Cruijff Arena'.

In casa Ajax brutte notizie dall'infermeria: nell'ultimo match di Eredivisie col Twente, l'infortunio rimediato da Lassina Traorè dovrebbe metterlo fuori dai giochi per la sfida con l'Atalanta. Potrebbe quindi esserci Tadic al centro

Gian Piero Gasperini disegnerà la sua squadra con il consueto 3-4-1-2. A centrocampo De Roon e Freuler dovrebbero comporre il duo di mediana, mentre a sinistra potrebbe esserci Gosens, dopo essere risultato negativo all'ultimo tampone. Nel reparto avanzato si rivedranno Gomez ed Ilicic.

AJAX (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; D. Zapata, Ilicic.