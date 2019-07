L'Ajax annuncia: "Non vogliamo perdere Van de Beek, speriamo di tenerlo"

Overmars conferma la volontà di dire addio a Veltman nel 2020 e il desiderio di tenere in squadra il centrocampista rivelazione.

Finale di sfiorata, vittoria di campionato e coppa: dopo anni di attesa, l'è tornato grande e i suoi gioielli hanno cominciato a fare gola alle big d'Europa. Non uno, non due, ma quasi tutti i suoi interpreti hanno ricevuto grosse offerte. A meno di sorprese però solo De Jong e De Ligt lasceranno i Lancieri.

La volontà dell'Ajax non è quella di smantellare la squadra, così da provare nuovamente a lottare a grandi livelli in Champions. Rimarrà ad Amsterdam dunque anche Donny Van de Beek, l'ultimo rimanente della triade dei giocatori più richiesti al club in queste settimane.

Marc Overmars, intervistato dall'Algemeen Dagblad, è stato abbastanza chiaro in questo:

"Il fatto che i migliori club siano interessati a Donny è una conseguenza di ciò che abbiamo fatto lo scorso anno. Lo si può vedere con Frenkie e Matthijs, e anche lui ha fatto una gran seconda parte di stagione. Spero che resti almeno un altro anno, non voglio perderlo".

Riguardo al calciomercato c'è anche l'annuncio riguardo Veltman, che si potrà trasferire nel 2020:

"Preferiamo trattenere anche lui, poi il prossimo anno non rinnoveremo il contratto. Potrà trasferirsi dove vuole. Peccato che non si sia messo in mostra nella scorsa stagione, avrebbe potuto formare una buona coppia con Daley Blind".

La possibilità di vedere Van de Beek lontano dall'Ajax rimane in ogni caso, visto il forte interesse del , ma per lui come per Veltman potrebbe esserci un'altra stagione ad Amsterdam prima di un annio verso una grandissima d'Europa nel 2020.

Il calciomercato si evolve continuamente e dunque dare per sicura la conferma di Van de Beek all'Ajax appare un azzardo: per i tifosi dei Lancieri la speranza è quella che possa terminare il prima possibile.