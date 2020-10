Aggiornato il protocollo per la Serie A: possibili i test rapidi

Come spiega la FIGC, i test diagnostici di routine potranno essere effettuati attraverso test rapidi di tipo antigenico e non solo molecolari.

Cambia il protocollo in . La FIGC ha pubblicato sul proprio sito un documento contenente gli aggiornamenti alle misure restrittive previste nel calcio italiano professionistico, nella Serie A femminile e per gli arbitri, per far fronte alla diffusione del Covid-19.

La principale novità, come spiegato dalla Federazione, riguarda, "la possibilità di effettuare i test diagnostici di routine previsti 48 ore prima della gara e quelli necessari il giorno della gara in caso di individuazione di un calciatore positivo all’interno del “gruppo squadra” anche attraverso test rapidi di tipo antigenico e non solo con test molecolari, come fino ad oggi indicato".

Un'altra novità, spiega ancora la FIGC, "riguarda gli aggiornamenti in materia di “durata e termine dell'isolamento e della quarantena” introdotti con circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020".

Qui il testo integrale della FIGC.