L'agente di Vecino spegne le voci di mercato: "Sta bene all'Inter"

Uscito dalla sede dell'Inter l'agente di Vecino, Alessandro Lucci, ha parlato del mercato: "Milan? Tutti scenari venuti fuori a livello mediatico".

L' è attivissima sul mercato: mentre gli intermediari nerazzurri sono al lavoro con gli inglesi per sigillare il doppio colpo Eriksen e Giroud, in proseguono le operazioni per lo scambio che porterebbe Politano a e Spinazzola a Milano.

Lo scambio fra Politano e Spinazzola è congelato al momento, ma nella sede nerazzurra in mattinata è arrivato l'agente di Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano è al centro degli interessi della Lazio, con il che osserva la situazione. Alessandro Lucci -agente dell'uruguaiano- ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine dell'incontro con l'Inter ed ha voluto spegnere qualsiasi voce di mercato riguardante Vecino.

"Non abbiamo parlato del futuro di Vecino. Matias sta benissimo all'Inter. Milan? Sono tutti scenari venuti fuori a livello mediatico, non c'è nulla e lui all'Inter sta molto bene".

La posizione di Vecino, seppur messa in sicurezza dalle parole dell'agente, resta comunque incerta in chiave mercato: l'uruguaiano ha il gradimento di diverse squadre e potrebbe essere sacrificato dall'Inter nell'economia del mercato nerazzurro. In stagione Vecino è stato, in ogni caso, utilizzato parecchio da Antonio Conte: l'ex mediano viola ha collezionato 14 presenze nel campionato italiano fino ad ora.