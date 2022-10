Affaticamento muscolare per Milik: rischia di saltare il Maccabi Haifa

Il centravanti polacco si ferma alla vigilia della Champions per un affaticamento: rischia di saltare il match contro il Maccabi Haifa.

La Juventus rischia di perdere Arkadiusz Milik in vista del match contro il Maccabi Haifa. L'attaccante polacco, infatti, ha rimediato un affaticamento muscolare che lo mette in dubbio per la gara di Champions League.

I bianconeri potrebbero dover rinunciare ad uno degli elementi più in forma in vista della terza gara della fase a gironi che chiama la formazione di Massimiliano Allegri al pronto riscatto e, ovviamente, alla ricerca dei primi punti europei dopo i ko contro PSG e Benfica.

Tuttavia, l'intoppo di natura muscolare rimediato dall'ex attaccante di Napoli e Marsiglia non dovrebbe destare grosse preoccupazioni in ottica futuro.

Il classe 1994, infatti, ha saltato l'allenamento della vigilia limitandosi ad un lavoro personalizzato da svolgere in palestra e la sua eventuale esclusione dalla sfida dell'Allianz Stadium potrebbe avere carattere puramente precauzionale.

Sabato prossimo, infatti, è in programma la supersfida di San Siro contro il Milan. Altro appuntamento cruciale.