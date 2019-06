Afellay al PSV, l'olandese torna in patria: adesso è ufficiale

Dal 2003 al 2011 ha vestito la maglia del PSV, adesso Afellay torna a vestire il biancorosso dopo aver 'provato' un mese con l'Under 19.

Ibrahim Afellay dopo otto anni lontani dalla sua , torna in patria. E lo fa proprio con la squadra che lo ha visto crescere e che lo ha lanciato sul grande palcoscenico europeo: il .

Welkom thuis, Ibi ♥

Afellay keert terug in de A-selectie van PSV!#WelcomehomeIbi — PSV (@PSV) 18 giugno 2019

Il club biancorosso ha annunciato ufficialmente che Ibrahim Afellay è tornato, dopo un mese passato in 'prova' nell'Under 19, un mese fatto soprattutto di test fisici e di allenamento intensivo. L'esterno offensivo ha convinto tutti e sarà un nuovo rinforzo per Mark van Bommel nella prossima stagione.

Afellay dopo aver lasciato il PSV nel 2011 non è riuscito ad esplondere nel . Non ha mai trovato tanto spazio e per due anni è stato mandato in prestito allo e all' . Soltanto negli ultimi quattro anni allo ha ritrovato un po' di continuità.

Il suo talone d'Achille rimane sempre la debolezza fisica, con tanti infortuni che continuano ad accompagnare la sua carriera. Magari al PSV troverà nuovamente quella serenità necessaria che gli è mancata in questi anni.