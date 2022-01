Finita l'avventura di Adrien Silva alla Sampdoria: il centrocampista verso la risoluzione

Quando è arrivato, nell'ottobre del 2020, dal Leicester, Adrien Silva aveva appena concluso la sua esperienza in prestito al Monaco: 4 anni prima si era laureato Campione d'Europa con il Portogallo. Insomma, un ottimo profilo.

Nella stagione e mezza alla Sampdoria, però, il suo rendimento è stato un po' altalenante, ma non il minutaggio: 44 presenze in totale, tra Serie A e Coppa Italia. Non pochissime.

Attualmente 18, 17 in A e 1 in Coppa Italia: ne ha saltate solo 3, ad agosto in Coppa Italia contro l'Alessandria e 2 in Serie A per squalifica. Nelle ultime ore la sua avventura in blucerchiato sembra essere arrivata al capolinea.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Adrien Silva a breve dovrebbe dire addio alla Sampdoria, risolvendo consensualmente il proprio contratto, in scadenza a giugno.

Il centrocampista portoghese anticiperebbe la fine della sua esperienza a Genova per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, dove ad attenderlo ci sarebbe l'Al Wahda.