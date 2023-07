Adopo all'Atalanta: ufficializzato l'arrivo del centrocampista francese

I bergamaschi annunciano l'ingaggio ufficiale del centrocampista classe 2000: nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Torino.

L'Atalanta ha ufficializzato l'ingaggio di Michel Adopo. Il classe 2000 approda a Bergamo dopo l'esperienza con la maglia del Torino.

Di seguito il comunicato del club bergamasco:

"Atalanta B.C. è lieta di comunicare che il calciatore Michel Ndary Adopo si è legato al Club nerazzurro dopo che nella scorsa stagione, 2022/23, ha totalizzato 11 presenze col Torino, di cui 9 in Serie A e 2 (con un gol) in Coppa Italia".

Per il club bergamasco si tratta del terzo annuncio ufficiale di questa sessione di calciomercato che segue quelli si Sead Kolasinac e Mitchell Bakker.

L'Atalanta non ha dovuto sborsare soldi per il suo cartellino, in quanto Adopo ha firmato con la Dea a zero, dopo la scadenza del contratto che lo legava al Torino.

Per il classe 2000, quella in nerazzurro sarà la seconda esperienza assoluta nella nostra Serie A.