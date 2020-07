Addio Milan: il Siviglia riscatta Suso, è ufficiale

Il Siviglia ha annunciato il riscatto del cartellino di Suso dal Milan, divenuto obbligatorio con la qualificazione alla prossima Champions League.

Con la qualificazione alla prossima Champions l'operazione era certa, ma adesso c'è anche l'ufficialità: Suso è del a titolo definitivo, addio .

Lo ha annunciato lo stesso club andaluso - quarto nell'ultima - tramite una nota, apparsa sul proprio sito internet.

"Il Siviglia ha esercitato l'opzione d'acquisto per Suso: il calciatore diventa del club per le prossime cinque stagioni".

Gli accordi raggiunti a gennaio tra il Milan e la società spagnola, prevedevano un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto in favore del Siviglia: lo stesso Suso, però, aveva svelato come l'approdo in Champions avrebbe cambiato gli scenari rendendolo di proprietà dei biancorossi.

Il jolly offensivo saluta il Diavolo dopo cinque anni fatti di alti e bassi, contraddistinti da 24 goal in 152 partite.