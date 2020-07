Siviglia qualificato in Champions League: scattta il riscatto di Suso

La mancata vittoria del Villarreal contro la Real Sociedad spedisce gli andalusi in Champions. Il Milan saluta definitivamente l'esterno spagnolo.

Il torna ufficialmente in , tra le squadre d'élite del calcio europeo. La squadra di Julen Lopetegui è matematicamente sicura di essere nelle top four, e spera ancora di vincere il testa a testa con l'Atlético per il terzo.

Il verdetto arriva dopo la sconfitta del contro la nel lunedì di . Il submarino amarillo, quinto in classifica, rimane a -9 dal quarto posto a sole due giornate dal termine. La matematica lo condanna.

Il ritorno in Champions League ha anche implicazioni importanti sul mercato italiano. Suso infatti sarà riscattato dal Siviglia, che lo ha acquistato in prestito dal lo scorso gennaio.

L'accordo era di 18 mesi più opzoine, ma in un'intervista di inizio aprile lo stesso esterno ex ha chiarito la situazione: in caso di qualificazione in Champions League, il riscatto sarebbe sicuro.

Ora si attende solo l'ufficialità. Dopo oltre cinque anni, le strade di Suso e del Milan prendono due direzioni separate. A titolo definitivo.