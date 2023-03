Addio alla Germania per rappresentare la Serbia, Samardzic: “Voglio partecipare agli Europei”

Da stella dell’U21 tedesca a nuovo giocatore della Serbia: “Ho scelto di rappresentare il Paese d’origine dei miei genitori”.

E’ nato a Berlino, è cresciuto calcisticamente in Germania ed ha vestito le maglie U17, U19, U20 e U21 delle rappresentative tedesche.

Quello di Lazar Samardzic sembrava un cammino già delineato e destinato a condurlo in futuro nella ‘Mannschaft’, la Nazionale maggiore della Germania, ma a sorpresa ha deciso che sarà un altro il Paese del quale porterà in alto i colori nel prossimi anni: la Serbia.

Il gioiello dell’Udinese ha infatti deciso di rispondere positivamente alla chiamata di Dragan Stojkovic per le due prossime sfide di qualificazione agli Europei del 2024 (che si giocheranno proprio in Germania) contro Lituania e Montenegro.

Una scelta che ha sorpreso in molti e che lui stesso ha spiegato ai microfoni di ‘SPORT1’.

“Certo è una di quelle decisioni che non vengono prese dall’oggi al domani. E’ stato necessario del tempo. Stojkovic mi ha dato la sensazione di potermi affidare un ruolo importante fin da subito ed io sono orgoglioso di poter far parte del suo progetto.Il mio sogno più grande è partecipare ad Euro 2024 ed è un onore per me poter contribuire fin da subito al raggiungimento di questo obiettivo”.

Samardzic doveva essere uno degli uomini di punta della Germania U21 agli Europei di categoria che si svolgeranno tra giugno e luglio e gli era già stato prospettato anche un futuro in Nazionale maggiore.

“Hansi Flick mi ha mostrato il percorso che mi avrebbe portato in Nazionale e la cosa mi ha reso molto felice. E’ stato ovviamente un onore essere stato chiamato dal commissario tecnico della Germania, ma a quel punto ero già sicuro di voler rappresentare il Paese di origine dei miei genitori. In famiglia abbiamo sempre tifato per Tadic, Mitrovic e Kostic e sono convinto che ora potrò imparare molto da loro”.

Samardzic, 21 anni, ha già disputato ventisei partite in questa stagione di Serie A, sfornando quattro goal e tre assist. La sua ultima gara da giocatore della Germania resterà quella giocata ad Ancona lo scorso 19 novembre con l’U21 contro l’Italia. In quell’occasione, la sfida finì 4-2 per i tedeschi, segnò anche un goal su punizione.