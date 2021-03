Adam Masina sceglie il Marocco: aveva giocato con l'Italia Under 21

La nazionale del Marocco accoglie un altro volto noto del calcio italiano: il terzino sinistro classe 1994 Adam Masina, che si è messo in luce in Serie A con la maglia del Bologna tra il 2014 e il 2018.

Nato in Marocco, ma cresciuto in Italia, Masina si è imposto con i felsinei destando ottime impressioni, tanto da guadagnarsi anche la chiamata della nazionale Under 21, con cui ha collezionato 6 presenze tra il 2015 e il 2017.

Dal suo passaggio al Watford avvenuto nell'estate 2018, l'esterno mancino è uscito dai radar del calcio italiano. Da lunedì è invece ufficialmente un nazionale marocchino, come ha comunicato la federazione stessa.

The FRMF received an official letter from FIFA, on the international eligibility of Adam Masina, who is now allowed to play for the National Teams of Morocco🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/HRaZrsfB2G