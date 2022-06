Acquisto in difesa per la Cremonese: è ufficiale l'arrivo di Vasquez

La Cremonese ufficializza il colpo Vasquez per la difesa: il messicano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Genoa.

Serie A riconquistata dopo ben 26 anni di assenza per la Cremonese, chiamata ad intervenire sul mercato per puntellare una rosa che dovrà onorare al meglio il suo compito, nel chiaro intento di portare a casa una salvezza che avrebbe la valenza di uno Scudetto.

La società grigiorossa non si è fatta attendere in tal senso: ufficializzato l'acquisto di Johan Vasquez, proveniente dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. Di seguito la nota apparsa sul sito della Cremonese.

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Genoa C.F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Johan Felipe Vasquez Ibarra".

A differenza del Genoa, retrocesso in B, il difensore messicano continuerà dunque a giocare in massima serie dove, nell'ultima stagione, ha totalizzato 27 presenze e un goal, contro il Sassuolo al 'Ferraris'.

Dal canto suo, il 'Grifone' aveva esercitato il diritto di riscatto per Vasquez lo scorso gennaio, versando 3,5 milioni nelle casse del Pumas UNAM dopo aver pagato 500mila euro per il prestito oneroso.