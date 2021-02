Acquisto in attacco per la Juventus: visite mediche per Pecorino

Visite mediche superate in mattinata per Emanuele Pecorino, in arrivo alla Juventus dal Catania: sarà aggregato alla formazione Under 23 bianconera.

In attesa di un tentativo per una punta che possa ingrossare le fila della prima squadra, la Juventus si assicura un talento per la sua formazione Under 23: è praticamente chiusa l'operazione Pecorino.

Il classe 2001 è arrivato in mattinata al 'J Medical' per sostenere le visite mediche con la società bianconera che, almeno inizialmente, lo aggregherà alla squadra allenata da Lamberto Zauli e militante nel girone A di Serie C. Test terminati poco dopo le 11.

Acquisto concluso a titolo definitivo: nelle casse del Catania finirà una cifra attorno al milione di euro.

Per la giovane punta ex Milan sono cinque le reti realizzate finora in stagione - in un totale di 758 minuti spalmati su 14 apparizioni - l'ultima delle quali contro la Viterbese il 13 dicembre.

Pecorino spera così di seguire le orme di altri giocatori passati in pianta stabile nella prima squadra della Juventus come Frabotta: toccherà a Pirlo valutarlo per bene ed, eventualmente, considerare una 'promozione' tra i grandi.