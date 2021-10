Acerbi subisce fallo e protesta: espulso, salterà Lazio-Inter

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, è stato espulso per proteste nel secondo tempo della gara contro il Bologna: salterà la sfida con l'Inter.

Le brutte notizie per Maurizio Sarri non si fermano al risultato e alla prestazione deludente della sua Lazio dopo la sfida contro il Bologna. L'allenatore toscano non avrà a disposizione Francesco Acerbi in occasione della sfida di campionato contro l'Inter, anticipo dell'ottava giornata di Serie A in programma dopo la sosta allo stadio 'Olimpico' sabato 16 ottobre alle 18:00.

Il difensore della Nazionale è stato espulso al 76' per le proteste reitatare nei confonti dell'arbitro Davide Massa. Sul risultato di 3-0 in favore del Bologna di Sinisa Mihajlovic, Acerbi ha subito fallo da un avversario e ha utilizzato toni accesi nei confronti del direttore di gara, reo di aver fischiato in ritardo il calcio di punizione.

L'arbitro Massa ha prima ammonito Acerbi, che ha continuato a protestare in maniera veemente; il direttore di gara ha, così, estratto il secondo giallo e il cartellino rosso, che costerà un turno di squalifica all'ex Sassuolo.

L'allenatore dei biancocelesti ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'espulsione del numero 33:

"A un quarto d’ora dalla fine, in panchina dicevo che questa era la classica partita da espulsione. E poi è arrivata: quando giochi con la testa fra le nuvole, di fronte alle difficoltà c'è solo una reazione di nervosismo. Purtroppo rientrava nel copione della partita".

Un'assenza pesante per la Lazio, che in questo avvio di stagione ha subito 12 reti in 7 partite di Serie A. I biancocelesti affronteranno l'Inter del grande ex Simone Inzaghi, miglior attacco del campionato fino ad ora con 22 goal in 7 match, con una media di oltre 3 reti realizzate a partita.