Accordo Sky-Rai: Juventus-Siviglia e Bayer Leverkusen-Roma in chiaro

Juventus-Siviglia e Bayer Leverkusen-Roma dovrebbero essere visibili in chiaro: accordo tra Sky e Rai per le semifinali di Europa League.

Europa League in chiaro sulla Rai: è il risultato dell'accordo tra l'azienda pubblica e Sky, che dovrebbe consentire agli appassionati di assistere senza costi a due semifinali della seconda competizione continentale per importanza.

Si tratta dell'andata tra Juventus e Siviglia e del ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma, in programma rispettivamente per l'11 e il 18 maggio, sempre alle ore 21: entrambe le gare dovrebbero trasmesse in diretta sul canale Rai 1.

La rete ammiraglia della tv pubblica, inoltre, avrebbe l'opportunità di trasmettere in chiaro anche la finalissima di Budapest qualora una delle due squadre impegnate fosse italiana. Esiste pure l'ipotesi di un ultimo atto tutto nostrano, se Juventus e Roma dovessero conquistare il pass.

Ovviamente le due partite restano visibili anche su Sky e DAZN, dove andranno in scena l'andata e il ritorno della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Basilea: i viola non farebbero parte, infatti, dell'intesa tra Sky e Rai che riguarderebbe solamente Juventus e Roma.

Nei giorni scorsi Amazon e Sky si sono accordate per la trasmissione dell'andata dell'Euroderby tra Milan e Inter anchesu Tv8, canale in chiaro di proprietà dell'emittente satellitare.