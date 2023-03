Cambia il calendario calcistico dal 2025: spazio al nuovo Mondiale per Club maschile e via a quello femminile. Torna la Coppa Intercontinentale.

L'accordo stipulato tra la FIFA e l'Eca si appresta a cambiare in via definitiva il calendario del calcio internazionale a partire dal 2025: prenderà infatti forma il nuovo Mondiale per Club a 24 squadre, con la partecipazione di 12 club europei.

Al nuovo formar del torneo, però, si aggiunge anche un grande ritorno, quello della Coppa Intercontinentale, trofeo soppresso nel 2004 e che metteva a confronto la vincente della Champions League contro quella della Copa Libertadores.

Anche questo trofeo, farà comparsa con un format sensibilmente rivisitato: verrà infatti disputata una partita annuale tra la vincitrice della Champions e quella di uno spareggio intercontinentale.

Infine si alzerà ufficialmente il sipario anche sul Mondiale per Club femminile, i cui dettagli sono ancora in via di definizione.

"Questo è un giorno significativo per il futuro del calcio e per la sua stabilità a lungo termine - le parole di Gianni Infantino - Siamo molto felici di rinnovare e rafforzare il nostro accordo di cooperazione con l'Eca, che rappresenta i club di tutta Europa.

L'approvazione del nuovo calendario internazionale delle partite da parte dell'Eca fornisce il necessario equilibrio tra il calcio dei club e quello delle squadre nazionali.

Ci aspettano progetti entusiasmanti, tra cui la nuova Coppa del Mondo per Club nel 2025 e la nuova Coppa del Mondo per Club femminile. Una stretta collaborazione con i club in Europa e nel resto del mondo sarà essenziale per il successo di questi eventi".