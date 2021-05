Accordo col Chelsea per il riscatto di Tomori: resta al Milan

Accordo raggiunto tra Milan e Chelsea per il riscatto di Tomori. Il difensore, arrivato a gennaio del 2021, resta in rossonero.

Il Milan puntella la difesa e dopo il colpo Maignan blinda anche Tomori, difensore arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Chelsea.

Secondo quanto riporta 'MilanNews', la società rossonera avrebbe raggiunto un accordo per il riscatto di Tomori sulla base di 28 milioni di euro.

Tomori d'altronde in pochi mesi è diventato un titolarissimo del Milan scalzando addirittura il capitano Romagnoli, finito in panchina nelle ultime settimane per fargli spazio accanto a Kjaer.

Classe 1997, Tomori nella stagione appena conclusa ha collezionato 17 presenze in campionato segnando pure un goal pesantissimo nello spareggio Champions vinto dai rossoneri contro la Juventus.