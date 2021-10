L'accoglienza dei tifosi della Lazio per Inzaghi: cori, striscione e targa

Simone Inzaghi ha fatto il suo ritorno all’Olimpico, ma da avversario. I tifosi della Lazio gli hanno tributato una grande accoglienza.

Non poteva essere una giornata come tutte le altre per Simone Inzaghi e non lo è stata. Il tecnico dell ’Inter per la prima volta è tornato in quella che per molti anni è stata la sua casa, ovvero l’ Olimpico , e l’ha fatto da avversario di quella che è stata una parte importante della sua vita: la Lazio .

C’era molta curiosità nel vedere che tipo di accoglienza gli avrebbe riservato il popolo biancoceleste dopo l’addio, anche clamoroso per come si è consumato, dello scorso giugno, e alla fine a prevalere sono stati l’affetto e la riconoscenza.

Appena uscito dagli spogliatoi, poco prima del calcio d’inizio, Simone Inzaghi è stato accolto da una pioggia di fischi che si sono poi tramutati in sonori applausi quando si è diretto verso la curva riempita dai tifosi della Lazio.

E’ a questo punto che sono partiti dei cori per lui e che è stato esposto uno striscione sul quale campeggiava la scritta: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone!” .

All’ex tecnico biancoceleste, che della Lazio è stato anche calciatore per dieci stagioni, oltre che allenatore prima nel settore giovanile e poi per oltre cinque anni della prima squadra, è stata consegnata anche una targa.

Lo stesso Inzaghi, nel fare poi ritorno negli spogliatoi, è stato accompagnato da un lungo applauso.