Accenno di lite tra Correa e Caprari: Inzaghi entra in campo

L'allenatore dell'Inter è entrato in campo per evitare il contatto tra Correa e Caprari, poi l'arbitro ha riportato la calma.

Simone Inzaghi in campo per evitare che un duro scontro tra Caprari e Correa potesse degenerare in un qualcosa di più grave.

E’ accaduto poco dopo l’ora di gioco di Inter-Monza quando il giocatore della compagine brianzola è entrato in maniera scomposta e in ritardo sull’attaccante argentino.

Una scivolata pericolosa (anche se Caprari ha dato l’impressione di provare a togliere la gamba), oltre che un intervento evitabile, che ha portato proprio Correa a reagire in maniera veemente. Il ‘Tucu’ dopo essersi rialzato, è subito andato a muso duro contro l’avversario e in quel preciso istante Inzaghi, che era posizionato a pochissimi metri dall’accaduto, è letteralmente schizzato in campo per frapporsi tra i due.

Il tecnico nerazzurro ha bloccato con la schiena ed il braccio destro Correa, il tutto mentre l’arbitro Pairetto stava ammonendo Caprari.

La situazione è poi tornata alla normalità e Inzaghi ha ripreso il suo posto in panchina.