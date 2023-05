Loftus-Cheek obiettivo del Milan: contatti col Chelsea

Trattativa ben avviata tra Milan e Chelsea per portare Loftus-Cheek in rossonero: Maldini a caccia di un rinforzo per il centrocampo.

Sono già in corso i lavori in vista della prossima stagione in casa Milan, dove l'obiettivo primario sembra essere l'acquisizione di un nuovo centrocampista: troppo forte è stata finora la mancanza di un'alternativa a Franck Kessié, approdato a parametro zero al Barcellona lo scorso anno. Chiaro come, alla luce di questa lacuna, l'obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara sia quello di rinforzare la mediana: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il profilo ideale in tal senso potrebbe arrivare dalla Premier League. Stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek, in forza al Chelsea a cui è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2024: trattativa ben avviata che avrebbe incontrato il benestare del giocatore, il quale sarebbe entusiasta dell'eventuale trasferimento. Il motivo è presto detto: a non soddisfarlo è l'impiego in campo che, soprattutto da quando Frank Lampard è tornato a sedersi sulla panchina dei 'Blues', è diminuito sensibilmente. Una nuova avventura altrove potrebbe rilanciare la carriera di Loftus-Cheek, passato dall'essere un enfant prodige ad un giocatore qualunque, spesso poco utilizzato e lasciato nelle retrovie della panchina. Scelti da Goal Siviglia-Juventus: tv, streaming, formazioni

