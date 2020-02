Abidal rimpiange De Ligt: "Con lui saremmo più forti"

Il Barcellona è stato in corsa per l'acquisto di De Ligt, Abidal non ha dubbi: "Con lui saremmo più forti ma rispettiamo la sua decisione".

E' stato il colpo grosso del mercato estivo della che per lui ha sborsato 75 milioni più bonus tra commissioni e oneri accessori, in modo da strapparlo alla folta concorrenza europea: dopo un fisiologico periodo di ambientamento ad un calcio per lui tutto nuovo, Matthijs De Ligt sta finalmente mostrando di che pasta è fatto.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

L'olandese era ricercato da mezza Europa, compreso: e proprio in sarebbe potuto finire insieme al suo ex compagno di squadra all' , Frenkie De Jong, se solo fosse stato trovato un accordo poi saltato definitivamente.

Altre squadre

Intervistato da 'Mundo Deportivo', il direttore sportivo blaugrana Eric Abidal ha ammesso che con De Ligt il reparto arretrato del Barcellona sarebbe stato più forte, rispettando al contempo la decisione del giocatore di firmare con il club bianconero.

"Si può sempre fare un tentativo per un calciatore, ma poi la scelta finale sarà sempre sua. Quindi si può avere successo oppure no. Oggi si trova in una grande squadra. Non so se stia andando bene, anche se con lui saremmo sicuramente una squadra più forte. Questo non cambia nulla, dobbiamo rispettare la sua decisione e abbiamo optato per altri profili. Nel mondo del calcio bisogna fare delle scelte".

De Ligt avrebbe dato manforte alla difesa del Barcellona, già perforata 26 volte in 22 partite di e lontana dai livelli della retroguardia del che con l'esatta metà di reti subite è la meno battuta del campionato.