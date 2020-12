Abdelkader Ghezzal, dalla vita in Serie A all'Isola dei Famosi

Una carriera spesa girando tante squadre in Italia: dopo il ritiro Abdelkader Ghezzal fu protagonista nell'edizione 2019 del celebre reality.

Dai campi di calcio alla televisione per un'avventura del tutto lontana dal mondo dello sport: Abdelkader Ghezzal ha stupito tutti con la sua decisione di partecipare all'edizione 2019 dell'Isola dei famosi, celebre reality che mette a confronto numerosi 'naufraghi vip' tra le difficoltà di un'isola deserta.

Una carriera interamente spesa in per il giocatore di origini algerine (ma con passaporto francese), che cresce calcisticamente con le giovanili del per poi sbarcare nel nostro paese in giovane età a , dove resta però soltanto sei partite prima di essere prestato alla Biellese, dove invece si mette in mostra con ben nove reti in 12 apparizioni.

Iniziano subito i numerosi trasferimenti di un giocatore che ha scelto di non mettere mai radici in un singolo club, preferendo invece la sfida continua con quell'innata voglia di mettersi sempre in gioco affrontando nuove esperienze.

Altre squadre

Dalla Serie C alla , dalla Pro Sesto al , che nel 2008 lo acquista e lo gira in comproprietà al Siena, dove colleziona il maggior numero di presenze (68 con 11 reti) prima del trasferimento al Bari. Nel club biancorosso resta fino al 2013 con le brevissime parentesi al Cesena e al , unica esperienza spagnola della sua carriera.

Arriva poi la chiamata del , che inizialmente lo manda in prestito al Latina per poi farlo rientrare alla base per quella che sarà una stagione sicuramente non indimenticabile: in Emilia colleziona soltanto 19 presenze senza mai andare a segno e nel luglio del 2015 viene svincolato.

Ghezzal resta senza squadra per sei mesi prima di giocarsi le ultime carte al Como, dove resta sei mesi prima della decisione di appendere le scarpe al chiodo a soli 32 anni. Una scelta discussa da molti, spinta anche dalla volontà di curare gli interessi del fratello più giovane Rachid, talento oggi in forza al ma di proprietà del e con un breve passato anche alla .

Attaccante dotato di grande atletismo, prima punta ma anche esterno: non tanti goal nelle corde ma sempre apprezzato dagli allenatori per quel particolare sacrificio in nome del bene della squadra. Una carriera da girovago alla ricerca di quella stabilità mai veramente arrivata: il punto più alto è sicuramente rappresentato dal Mondiale giocato nel 2010 con la maglia della sua .

Una voglia esasperata di mettersi in gioco dicevamo: ed è proprio da qui che nasce l'idea di partecipare all'Isola dei famosi, esordio assoluto nel mondo televisivo in pianta stabile, all'età di 34 anni.

Sull'isola in Honduras Ghezzal mette in mostra quell'altruismo e quella particolare predisposizione all'aiuto verso i compagni già evidenziata sui campi di calcio, facendosi apprezzare da tutti i nuovi compagni di viaggio.

L'articolo prosegue qui sotto

Durante il reality scocca anche la scintilla con Ariadna Romero, showgirl cubana che non ha sicuramente nascosto il proprio interesse nei confronti dell'algerino: "Ghezzal è un figo pazzesco. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio".

Dopo 44 giorni di permanenza l'ex giocatore di Genoa, Siena, Bari e Parma decide però all'improvviso di ritirarsi dal gioco, complice anche il fortissimo legame con la propria famiglia. Successivamente l'ex giocatore ha spiegato i motivi della sua scelta, dettati più dal fatto di aver portato a termine un preciso percorso interiore.

"Ho deciso di ritirarmi perché non ero venuto per vincere. L’isola mi ha dato le risposte più belle, però l’unica risposta vera che mi importava era cosa avrei voluto far da grande. E l’Isola me l’ha data".

Dopo l'addio al programma Ghezzal non ha partecipato neanche alla puntata finale in studio, restando in silenzio per diversi giorni anche sui social: l'ennesima mossa a sorpresa di un ex giocatore che ha vissuto la propria carriera in nome dell'avventura, accompagnato anno dopo anno dalla continua voglia di novità.